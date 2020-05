Tarcza antykryzysowa: dopłaty do pensji pracowników tylko dla polskich firm

Definicja przedsiębiorcy, do której odwołuje się ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) dotyczy m.in. osób prawnych wykonujących działalność gospodarczą. Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że chodzi tu o pierwotną i stałą działalność w Polsce, a więc wykonywaną przez podmioty z siedzibą w Polsce i utworzone na podstawie polskich przepisów. Zagraniczne spółki nie spełniają tych kryteriów. Takie podmioty nie otrzymają więc dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z tzw. tarczy i będą musiały poszukać innych metod oszczędności.

