Koronawirus: do wprowadzenia przestoju i skrócenia czasu pracy potrzebna jest zgoda pracowników

Pracodawcy mogą wtedy liczyć na wsparcie odpowiednio do 1533,09 zł i 2452,27 zł na każdego pracownika przez maksymalnie trzy kolejne miesiące przestoju czy skrócenia czasu pracy. Warunkiem wypłaty świadczeń jest jednak zawarcie porozumienia z działającym w firmie związkiem zawodowym, a jeśli go nie ma, z wyłonionymi spośród zatrudnionych przedstawicielami załogi. Przepisy bardzo ogólnie mówią o tym, jak wyłaniać przedstawicieli załogi, z którymi pracodawca mógłby usiąść do stołu negocjacyjnego.

Co ważne, przepisy tarczy antykryzysowej przewidują, że wynagrodzenie pracownika w czasie przestoju może zostać obniżone o połowę (z gwarancją minimalnego wynagrodzenia), a wymiar czasu pracy zmniejszony maksymalnie o 20 proc. Nie oznacza to zatem, że w każdym przypadku te maksymalne obniżki muszą być stosowane. W zawartych już porozumieniach zdarzało się, że związek zawodowy zgodził się na obniżkę wymiaru czasu pracy o 20 proc., a wynagrodzeń tylko o 5 proc.

– Warto też, aby w takim porozumieniu przewidzieć prawo pracowników do informacji o kondycji finansowej spółki w czasie negocjacji i do monitorowania jej także później w czasie przestoju czy obniżenia wymiaru czasu pracy – podpowiada Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik biura eksperckiego NSZZ Solidarność.

Bogusław Kapłon radca prawny, partner w DZP

Złożyliśmy w urzędach wojewódzkich już kilkanaście wniosków o dofinansowania w imieniu naszych klientów i ciągle pracujemy nad następnymi, bo firm zainteresowanych wypłatą będzie przybywać. Największy problem w negocjowaniu treści porozumień i ustalaniu, kto będzie objęty przestojem, a kto obniżonym wymiarem czasu pracy, dotyczy niepewności co do przyszłych losów danej firmy. Pracodawcy nie wiedzą, czy obejmować przestojem całe wydziały czy tylko ich część, a pozostałym obniżać wymiar czasu pracy, bo za miesiąc czy dwa będzie zajęcie dla pracowników. Część firm wprowadza np. przestój do odwołania. W razie wcześniejszego powrotu do normalnej pracy oznaczałoby to konieczność zwrotu niewykorzystanej części wsparcia. Zobaczymy, jak z takim rozwiązaniem poradzą sobie urzędnicy decydujący o wypłacie dotacji.