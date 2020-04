Koronawirus: do obniżki wynagrodzeń wystarczą porozumienia

Zmiana warunków pracy lub płacy za porozumieniem wymaga zgodnego oświadczenia obu stron umowy. Zwykle następuje to w wyniku złożenia przez pracodawcę pisemnej propozycji pracownikowi, który wyraża na nie zgodę. Porozumienie powinno wskazywać, jakie warunki ulegają zmianie oraz określać, że strony zgodnie wyrażają wolę na dokonanie takiej modyfikacji. Pracownik musi wiedzieć, jakie warunki płacy ulegną pogorszeniu i w jakim zakresie to nastąpi.

Dla uniknięcia ewentualnych sporów, porozumienie zmieniające najlepiej zawrzeć na piśmie. Często ma ono postać aneksu do umowy o pracę, w którym strony zgodnie wskazują, jakie warunki ulegają zmianie. Oprócz określenia zakresu zmian warunków umowy, celowe jest też podanie daty, od kiedy nowe warunki mają obowiązywać. Można więc podać, że stanie się to np. od 1 maja 2020 r. Jeśli strony nie określą wprost tego terminu, przyjmuje się, że zmiana treści umowy następuje w dacie zawarcia porozumienia.

Konieczna zgoda

Wystąpienie z propozycją zmiany treści umowy o pracę za porozumieniem stron stanowi w istocie ofertę zgodnej zmiany warunków pracy lub płacy, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (art. 66 i następne). Oznacza to, że pracownik może przyjąć ofertę pracodawcy pragnącego zmienić treść umowy o pracę w określonym terminie poprzez zwykłe wyrażenie na to zgody.