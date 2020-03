Koronawirus: porozumienie z załogą na czas kryzysu ograniczy koszty płacy

Co istotne, Sąd Najwyższy uznał, że kondycja finansowa pracodawcy nie podlega kontroli sądu (por. wyrok SN z 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05). Zatem to w gestii stron porozumienia spoczywa ocena, czy sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że uzasadnia czasowe wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Porozumienie o zawieszeniu warunków pracy i płacy wynikających w umów o pracę pozwala dodatkowo zawiesić postanowienia wynikające z tych umów. W drodze tego porozumienia dopuszczalne jest zatem zmniejszenie wymiaru czasu pracy i odpowiednie obniżenie wynagrodzenia pracownika. Na jego skutek, w skrajnym przypadku, umowne wynagrodzenie pracownika można także zredukować do poziomu gwarantowanej płacy minimalnej. To porozumienie może zawrzeć pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

O zawarciu porozumień oraz ich konsekwencjach należy jednak poinformować pracowników. Od daty określonej w porozumieniu nie nabywają oni bowiem prawa do wyłączonych świadczeń. Nie mogą też dochodzić ich wypłaty po reaktywowaniu zawieszonych postanowień. Jeśli więc strony zdecydują się zawrzeć porozumienie zawieszające prawo do premii do końca 2020 r., pracownik nabędzie prawo do tego świadczenia najwcześniej z początkiem 2021 r. Nie będzie mógł się domagać tego składnika za okres, kiedy obowiązywało porozumienie zawieszające.