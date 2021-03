Jak krok po kroku rozliczyć dofinansowanie wynagrodzeń pracowników?

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej powinni pamiętać o ich prawidłowym i terminowym rozliczeniu. W przeciwnym razie będą musieli liczyć się z obowiązkiem zwrotu dofinansowania.

Dotyczy to zarówno dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), jak i dofinansowania wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg w/w ustawy).

Raportowanie na etapie pobierania dofinansowania

Już na etapie pobierania dofinansowania, pracodawcy zobowiązani są do prawidłowego raportowania do wojewódzkiego urzędu pracy wszelkich zmian, które mają wpływ na wysokość środków wypłacanych w transzach z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Informacje powinny być przesyłane do WUP w terminie 7 dni od zdarzenia, które obowiązek taki wywołuje.

