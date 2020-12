Nadchodzi unijna pensja minimalna

– Jeśli uda się przeforsować dyrektywę o europejskiej płacy minimalnej, będzie to wielki krok do ujednolicenia unijnego rynku pracy – mówi Piotr Duda, przewodniczący Solidarności.

Z polskich przepisów wynika, że pensja minimalna powinna stanowić połowę przeciętnej. Nie jest to jednak oblig i w poprzednich latach wynagrodzenie minimalne zostawało daleko w tyle za połową przeciętnego. Dopiero tegoroczna skokowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 2600 zł znacząco zbliżyła je do tego poziomu. A zapowiadane przez rząd podwyżki w kolejnych latach (do wysokości 4 tys. zł pensji minimalnej w 2024 r.), o ile dojdą do skutku, spowodują, że minimalna pensja w Polsce znacząco przekroczy połowę przeciętnego wynagrodzenia.