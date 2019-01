Wynagrodzenie minimalne bez dodatku za staż pracy od 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe przepisy zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględnianie przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji.

Poniżej dalsza część artykułu

W świetle obowiązującego prawa, do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy. Teraz ministerstwo proponuje, żeby również dodatek za staż pracy nie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Odpowiedź na oczekiwania społeczne

Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska dodaje, że nowela wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. O potrzebie zmian w tym zakresie mówili m.in. przedstawiciele związków zawodowych i parlamentarzyści, którzy w interpelacjach poselskich zwracali uwagę, że pracownicy z długim stażem pracy dostają niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (niż np. zaczynający pracę absolwenci lub osoby z niewielkim doświadczeniem), bo do minimalnej pensji wlicza im się dodatek za wysługę lat.

„W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem" – podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy przygotowanej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiana będzie przede wszystkim dotyczyła tych podmiotów sektora publicznego, które zobowiązane są do wypłacania dodatku stażowego. Podwyższenie pensji najmniej zarabiających, a doświadczonych pracowników sektora publicznego, „może przyczynić się do zwiększenia stabilizacji zatrudnienia w sektorze publicznym".

Resort proponuje, żeby nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2020 r. Wcześniej – od 1 września 2019 r. – obowiązywałyby przepisy przejściowe, które dawałyby stronom możliwość negocjacji odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Płaca minimalna w 2019 r.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2,1 tys. złotych. W 2019 r. wzrosło ono do poziomu 2250 zł. To o 500 zł więcej niż w 2015 r., kiedy to minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 1750 zł brutto.

Podwyżka płacy minimalnej realnie przekłada się na poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 1,5 miliona Polaków zarabia według stawek minimalnego wynagrodzenia.

Źródło: www.mpips.gov.pl