Ruszają mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet. Rejs w nieznane z nowym sternikiem

Każde zwycięstwo będzie sukcesem. Drużyna, która kilka lat temu porwała kibiców i dwa razy awansowała do półfinału mistrzostw świata, nie istnieje. Czwarty zespół globu z dzisiejszym łączą tylko bramkarka Weronika Gawlik, rozgrywająca Aleksandra Zych oraz skrzydłowa Aneta Łabuda.

Zmiana pokoleniowa w kadrze nie udała się Leszkowi Krowickiemu, który prowadził reprezentację w trzech mistrzowskich turniejach i wygrał tylko jeden mecz z poważnym rywalem. Rok temu Polek zabrakło na mundialu, więc Krowicki stracił pracę. Zastąpił go Arne Senstad, dla którego praca z biało-czerwonymi to największe wyzwanie w karierze.

51-letni Norweg objął kadrę w 2019 r. jako czołowy trener solidnej ligi w swoim kraju. Wygrał konkurs, do którego zgłosiło się 19 kandydatów. Pasję do piłki ręcznej łączy z miłością do koni – kiedyś wygrał na wyścigach małą fortunę, ma nawet wierzchowca startującego w zawodach.