Eliminacje do mistrzostw Europy. Sprawdzian dla zastępców

Teoretycznie udział w turnieju finałowym to formalność. Władze europejskiej piłki ręcznej – idąc za przykładem kupujących w ten sposób poparcie futbolowych bonzów – tak rozbudowały mistrzostwa Starego Kontynentu, że dziś bilet wstępu do walki z najlepszymi otrzymują nawet średniacy.

Dwa lata temu, dzięki powiększeniu ME do 24 drużyn, do turnieju finałowego dostali się Łotysze i Bośniacy. Teraz może być podobnie. Awans wywalczą bowiem po dwa najlepsze zespoły z ośmiu grup eliminacyjnych oraz połowa z tych, które zajmą trzecie miejsca.