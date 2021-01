Mundial u faraona

– Rachunek ekonomiczny jest ważniejszy niż nasze zdrowie? W Danii, Francji czy Niemczech, gdzie pandemię traktuje się poważnie, co tydzień gramy przy pustych trybunach – grzmiał jeden z najlepszych zawodników świata, duński rozgrywający Mikkel Hansen. Europejska Unia Piłkarzy Ręcznych (EHPU) w liście do Moustafy, pod którym podpisali się czołowi gracze, określiła organizację MŚ z kibicami jako „zbyt ryzykowną".

– Zamykano nas w pokojach, jedzenie dostawaliśmy pod drzwi. Traktowano nas jak zwierzęta. Gdybyśmy byli Francuzami, Hiszpanami albo Niemcami, sytuacja na pewno wyglądałaby inaczej. IHF pozwoliła nam zastąpić chorych zawodników. Jeden dotarł już do hotelu, drugi był w drodze do Egiptu, i wtedy dowiedzieliśmy się, że nie możemy grać. Podobno przez presję ze strony naszych rywali – mówi na łamach hiszpańskiej gazety „La Nueva Cronica" piłkarz Leonardo Semedo.

Poziom rywalizacji jest nierówny, w pierwszej fazie były mecze kończące się różnicą ponad dwudziestu bramek. W mundialu pierwszy raz miały prawo grać 32 drużyny, więc bilety do Egiptu dostało kilku słabeuszy. Nie budują jakości turnieju, ale potrzebuje ich Mousafa, który niebawem stanie do walki o reelekcję.

Planowany budżet IHF na 2021 rok to 30,4 mln franków szwajcarskich. Federacja część środków przekazuje regularnie na programy rozwojowe i pomocowe, bo to skuteczny sposób budowania wpływów – 11-tys. Tuwalu ma tyle samo głosów co Niemcy, czyli jeden. – Federacji nigdy nie chodziło o rozwój dyscypliny. Celem było zawsze zapewnienie reelekcji prezydenta – mówi „Le Monde" Duńczyk Jens Sejer Andersen, dyrektor organizacji Play the Game.