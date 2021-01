Nie odlecimy, jest dużo do poprawy

Defensywa w ostatnich meczach była w porządku, a teraz popełniliśmy mniej błędów w ataku, stąd taki wynik. Poza tym to, co robi w bramce Adam Morawski, przechodzi ludzkie pojęcie. Chyba nikt się nie spodziewał takiego zwycięstwa (33:23 – przyp. red.).

Fajnie, że ktoś widzi nas, mnie i mojego brata Tomka, jako poważnych zawodników tej kadry. Nie chcę brzmieć arogancko, ale chyba z meczu na mecz coraz mocniej to potwierdzamy. Sam czuję, jak w ostatnim czasie się rozwinąłem. Podobnie Tomek. Kiedyś nazywano nas nadziejami kadry, teraz powoli zaczynamy do tego dorastać.

To u nas ważny temat. Po każdym meczu brutalnie pokazujemy sobie, co robimy na boisku dobrze, a co źle. Widzimy sytuacje, w których mogliśmy lepiej pomóc sobie w obronie albo mocniej zaatakować. Codziennie oglądamy dużo materiałów wideo. To styl Patryka Rombla, dość charakterystyczny dla trenerów z hiszpańskiej szkoły. Zdarza się, że więcej czasu spędzamy na prezentacjach niż przy praktyce. Nawet po dziesięciobramkowym zwycięstwie jest dużo do poprawy. Nie odlecimy.