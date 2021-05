ME 2022 w piłce ręcznej. Polacy poznali rywali

Polacy byli losowani z czwartego koszyka i mogli trafić znacznie gorzej. Naszej reprezentacji groziła np. konfrontacja z Hiszpanami, Duńczykami oraz Francuzami.

LIVE DRAW: Here are the final groups of the Men's EHF EURO 2022 ?? The Battle for the Throne can start ?? First reaction? ??

Group A: ????????????????

Group B: ????????????????

Group C: ????????????????

Group D: ????????????????

Group E: ????????????????

Group F: ????????????????#ehfeuro2022 #watchgamesseemore