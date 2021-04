Polska - Słowenia. Bezcenne zwycięstwo po horrorze

Polacy potrzebowali zwycięstwa, bo marcowy dwumecz ze Słoweńcami i Holendrami zakończyli bez punktów. To skomplikowało sytuację naszej drużyny w eliminacyjnej grupie, ale dzięki wygranej w Opolu awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy mamy już niemal pewny.

Kiedy Blaż Janc wyrównał, do końca zostało pięć sekund. Polacy błyskawicznie ruszyli z akcją, podanie dotarło do Daszka, a ten tak rzucił zza obrońców, że piłka po koźle wpadła do bramki rywali tuż przed końcową syreną. Skrzydłowy, który po przerwie grał na prawym rozegraniu, został bohaterem.

Biało-czerwoni zaczęli nieźle, a powrót do składu Tomasza Gębali dobrze zrobił polskiej obronie, która w pierwszej połowie była największym atutem drużyny Patryka Rombla. Polacy do przerwy stracili tylko dziesięć goli, a zdobyli dwanaście, rzucając 66-procentową skutecznością.

Największe spustoszenie w szeregach rywali siał obrotowy Maciej Gębala. Zawodnik SC DHfK Lipsk potwierdził, że jest w wysokiej formie i brak w reprezentacji zmagającego się z problemami zdrowotnymi Kamila Syprzaka nie jest żadnym problemem.

Rywale pierwsze minuty drugiej połowy wygrali 4:0, ale Polacy odzyskali prowadzenie. Później mecz toczył się w rytmie bramka za bramkę, aż do ekscytującego finału. Wygrana nad zespołem Ljubomira Vranjesa to bardzo wartościowy wynik. Słoweńcy na ostatnich ME dotarli do półfinału.

Polska - Słowenia 27:26 (12:10)

Najwięcej goli: dla Polaków - Moryto 7, Sićko 5, Daszek, Olejniczak, M. Gębala - po 3; dla Słoweńców - Novak, Mackovsek, Horzen - po 4