Patryk Rombel wybrał kadrę na eliminacje mistrzostw Europy

Biało-czerwoni za dwa tygodnie zagrają ze Słoweńcami (29.04, Opole) i Holendrami (02.05, Almere). Nasz zespół po czterech meczach ma na koncie cztery punkty, bo dwukrotnie pokonał Turków (29:24, 35:24) oraz uległ Słoweńcom (29:32) i Holendrom (26:27).

Awans do turnieju finałowego wywalczą dwie drużyny z każdej grupy oraz połowa ekip z trzecich miejsc. To oznacza, że podopieczni Rombla mogą pojechać na przyszłoroczne ME także w przypadku dwóch porażek, ale takie rozwiązanie wymagałoby wyjątkowo korzystnego splotu okoliczności.

Wśród powołanych znalazł się jeden debiutant: 19-letni Miłosz Wałach z Łomży VIVE Kielce. Rombel na zgrupowanie nie zaprosił za to Piotra Wyszomirskiego, który był w składzie Polaków na styczniowe mistrzostwa świata.