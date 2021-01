Polska - Węgry. Ostrzeżenie od Patryka Rombla

Podczas pierwszej przerwy w meczu z Urugwajem powiedział pan: "Róbmy swoje, tylko się na tym skoncentrujmy!”. To hasło, które powinno przyświecać Polakom już do końca turnieju?

Wiadomo, że to łatwo się mówi. Chcieliśmy okazać rywalowi szacunek i myślę, że na początku spotkania było go za dużo. Mieliśmy kłopoty z koncentracją, która jest w takich meczach kluczem do sukcesu. Wydawało mi się, że dobrze weszliśmy w mecz i wszystko potoczy się po naszej myśli, ale pierwsza połowa była bardzo nerwowa. Najważniejsze, że mamy zwycięstwo oraz kolejne punkty.