Polscy piłkarze ręczni wygrali z Algierią. Optymizmu mało

Podopieczni Patryka Rombla podjęli trzecią drużynę Afryki w Jastrzębiu Zdroju. Mecz miał być częścią turnieju Four Nations Cup, ale po rezygnacji Białorusinów w rywalizacji zostały trzy ekipy. Biało-Czerwoni we wtorek zagrają z Rosjanami i będzie to najpoważniejszy sprawdzian przed wylotem do Egiptu, gdzie za dwa i pół tygodnia zmierzą się z Hiszpanami, Brazylijczykami oraz Tunezyjczykami.

Polacy stawili czoła Algierczykom trzeci raz z rzędu - wcześniej obie drużyny rywalizowały podczas zgrupowanie we Władysławowie - zwyciężając po raz drugi. Dobrej piłki ręcznej na parkiecie było jednak mało. Nasi zawodnicy wyglądali, jakby mieli pomysł na grę, ale nie umieli go realizować.

Dużo było błędów, a mało składnych akcji, kontr oraz szybkich wznowień. Gospodarze dostosowali się poziomem do rywala, który ostatni raz wystąpił na MŚ w 2015 roku i przegrał wszystkie mecze. Polisą ubezpieczeniową na akcje Polaków był Szymon Sićko, który jest dziś liderem drużyny. Momentami całkiem nieźle wyglądała jego współpraca z obrotowym Dawidem Dawydzikiem.

Słabo zagrał Rafał Przybylski, który za kadencji Patryka Rombla gra w reprezentacji regularnie i jest jej trzecim strzelcem, ale nie może wzbić się ponad poziom ligowy. Młodzi środkowi Arkadiusz Ossowski oraz Maciej Zarzycki po poniedziałkowym występie raczej na MŚ nie pojadą.