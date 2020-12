Łomża VIVE Kielce w Lidze Mistrzów na razie nie zagra

Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) przełożyła zaplanowany na czwartek mecz Łomży VIVE z FC Porto Vitalis. Nie wiadomo, co z sobotnim spotkaniem PGNiG Superligi przeciwko MMTS-owi Kwidzyn, którym mistrzowie kraju mieli zakończyć rok.

Klub ponowne testy przeprowadzi w poniedziałek, po upływie czasu koniecznego do uzyskania wiarygodnych wyników. Dopiero one pokażą, czy w zespole doszło do kolejnych zakażeń.