ME w piłce ręcznej. Polki odpadły z turnieju

Rywalki mia造 pi趾, do ko鎍owej syreny zosta這 13 sekund. To sytuacja, w kt鏎ej zawodniczki dru篡ny broni鉍ej doskakuj do rywalek i pr鏏uj wymusi b章d. Podopieczne Arne Senstada stan窸y jednak p豉sko w obronie. Ograniczy造 ryzyko, 瞠by obroni remis oraz honorowy punkt. To przedziwne, bo w przypadku zwyci瘰twa Polki wci嘀 mia造by szanse na awans do kolejnej rundy.

To by mecz b喚d闚 i olbrzymich nerw闚. Obie ekipy mia造 argumenty w obronie, zawodzi za to atak. Polki prowadzi造 6:2, bo Niemki nie mog造 przebi si przez rodek naszej obrony, a skuteczna w bramce by豉 Weronika Gawlik. Bia這-Czerwone gra造 w ataku d逝go, do pewnej pi趾i. B造szcza造 Natalia Nosek oraz Joanna Szarawaga.

Spokoju, pomys逝 i konsekwencji wystarczy這 na dziesi耩 minut. Zacz窸y si proste b喚dy, atak podopieczne Senstada ograniczy造 do indywidualnych akcji.

Rywalki w ci鉚u kwadransa zebra造 pi耩 kar, ale Polki marnowa造 przewagi. Rozgrywaj鉍e pcha造 si pod bramk rodkiem, skrzyd這we statystowa造. Z przewagi nie zosta這 nic. Druga po這wa wygl鉅a豉 podobnie, w grze Polek dobre by造 tylko momenty. Nasze zawodniczki prowadzi造 nawet 15:13 i 17:16, ale na wi璚ej nie by這 ich sta.

Bia這-Czerwone pojecha造 na ME bez trzech najlepszych zawodniczek, wi璚 by豉 to wyprawa po nauk i dowiadczenie. Remis z Niemkami to bonus, cho szkoda straconej szansy na zwyci瘰two.

Niemcy - Polska 21:21 (9:8)

Najwi璚ej bramek: dla Niemiec - Zapf 4, Grijseels 3, Maidhof 3, Schulze 3; dla Polek - Rosiak 4, G璕a 3, Nosek 3, Kochaniak 3, Szarawaga 3