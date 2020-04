Polska protestuje i walczy o „dziką kartę”

Szef polskiego szczypiorniaka przedstawił swoje argumenty w piśmie skierowanym do prezesa EHF Michaela Wiederera.

Nasz związek protestuje, bo przez decyzję europejskiej federacji ucierpieli Biało-Czerwoni. Reprezentacja prowadzona przez Patryka Rombla o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata miała walczyć z Litwinami oraz - w przypadku zwycięstwa - z Białorusinami. Do meczów nie dojdzie, a na mundial Polacy kwalifikacji nie dostaną, bo zakończyli styczniowe mistrzostwa Europy na dwudziestym pierwszym miejscu.

- Straciliśmy nie tylko możliwość walki w finałowym turnieju MŚ 2021, ale też możliwość rozegrania czterech bardzo ważnych meczów o stawkę, co dla naszej kadry narodowej, polskich kibiców oraz sponsorów i partnerów było niezwykle ważne - kontynuuje Kraśnicki.

ZPRP negatywnie ocenia także decyzję federacji dotyczącą przedwczesnego zakończenia rozgrywek Ligi Mistrzów i przyznania awansu do turnieju Final Four najlepszym zespołom fazy grupowej. To sprawiło, że szanse na walkę o zwycięstwo w rozgrywkach straciły PGE VIVE Kielce i Orlen Wisła Płock.

Polski związek poinformował jednocześnie o złożeniu do Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) wniosku o przyznanie reprezentacji „dzikiej karty” umożliwiającej wzięcie udziału w przyszłorocznym mundialu.