Finał Ligi Mistrzów przełożony na grudzień

Nie wiadomo, jak zostaną wyłonione zespoły uprawnione do występu w Final Four. Liga Mistrzów jest obecnie na etapie 1/8 finału, w której uczestniczą dwa polskie zespoły: PGE VIVE Kielce i Orlen Wisła Płock.

Rywalizacja najlepszych europejskich zespołów od lat odbywa się w Kolonii i tym razem nie mogło być inaczej. Zakaz organizacji imprez masowych w Niemczech do końca sierpnia sprawił, że EHF zmienił datę finału najważniejszych kontynentalnych rozgrywek.

Zasady zakończenia trwającego sezonu EHF ustali 24 kwietnia. - Decyzje podejmiemy na podstawie wyników sportowych osiągniętych przez zespoły w zakończonych już rundach - podkreśla szef europejskiej federacji Michael Wiederer.

To może oznaczać, że w grę wchodzi scenariusz anonsowany przez francuskich dziennikarzy, w którym do Final Four awansują najlepsze zespoły fazy grupowej: FC Barcelona, Paris-Saint Germain, MVM Veszprem oraz THW Kiel.