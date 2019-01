Mistrzostwa Świata: Skandynawski finał drużyn, które nigdy nie zdobyły tytułu

Dania oraz Norwegia zagrają w finale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej.

W pierwszym półfinale, rozegranym w Hamburgu, Duńczycy zdeklasowali wręcz Francuzów, którzy wygrali aż cztery z ostatnich pięciu turniejów o mistrzostwo świata (medalu nie zdobyli tylko w 2013 roku). Przewaga współgospodarzy turnieju finałowego MŚ była przygniatająca i już do przerwy obrońcy tytułu przegrywali aż 15:21. Strzelecki popis Duńczycy zapewnili sobie m.in. dzięki celnym rzutom do pustej bramki, gdy rywale wychodzili do przewagi. Skutecznością popisywał się przede wszystkim Mikkel Hansen, lider klasyfikacji strzelców, do francuskiej bramki rzucając aż 12 razy.

Nawet w przypadku dwuminutowych kar, Duńczycy utrzymywali przewagę lub wręcz ją powiększali. W takich momentach to Skandynawowie wycofywali bramkarza, ale w przeciwieństwie do rywali, nie gubili piłek i nie tracili bramek po rzutach przez całe boisko. W nagrodę Duńczycy zagrają w niedzielę we własnej hali w Herning o swoje pierwsze w historii złoto na MŚ. Do tej pory mają na koncie tylko trzy wicemistrzostwa.

Rywalem Danii w finale będzie Norwegia, która w drugim z półfinałów spokojnie wygrała z Niemcami - współgospodarzami turnieju. W początkowej fazie spotkania Niemcy prowadzili dwoma bramkami (3:1), później to prowadzenie stracili, by w 22. minucie po raz ostatni doprowadzić do remisu. Na przerwę Norwegowie schodzili prowadząc 14:12, a w drugiej połowie kontrolowali wynik, nie dając się dogonić na mniej niż dwa trafienia. Na trzy minuty przed końcem spotkania było jeszcze "tylko" 27:25, ale do ostatniej syreny cztery bramki rzucili już tylko Norwegowie.

Podobnie jak Duńczycy, Norwegowie również nigdy nie byli dotąd mistrzami świata. Przed dwoma laty we Francji przegrali jednak dopiero w finale turnieju, co było ich największym w historii sukcesem.

Mecze o medale odbędą się w niedzielę w duńskim Herning

Półfinały Mistrzostw Świata w piłce ręcznej:

Dania - Francja 38:30 (21:15)

Niemcy - Norwegia 25:31 (12:14)