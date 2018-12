ME piłkarek ręcznych: druga porażka Polek, Biało-Czerwone pod ścianą AFP

Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych przegrała z Danią 21:28 (9:11) w meczu drugiej kolejki fazy grupowej podczas mistrzostw Europy we Francji - podaje Onet. Biało-Czerwone po dwóch spotkaniach są bez punktów, ale ciągle mają szansę na awans do drugiej fazy turnieju. Nadrzędnym celem jest jednak pokonanie Szwecji we wtorek, a to nie będzie łatwa sprawa.