Karol Bielecki w nowej roli. Gwiazda szczypiorniaka trenerem motywacji

Techniki motywacyjne i sposoby na radzenie sobie z przeszkodami. Wykłady dotyczące takiej tematyki to nowy rozdział w życiu zawodowym Karola Bieleckiego - podaje Onet. Była gwiazda kieleckiej i polskiej piłki ręcznej już jutro spotka się ze studentami UJK.

W czerwcu tego roku Karol Bielecki, nazywany legendą polskiego sportu, podjął decyzję o zakończeniu kariery. Jako że bezczynność i stagnacja nie leżą w jego naturze, postawił sobie kolejne, całkiem nowe wyzwanie – oprócz wydania autobiografii "Wojownik", trenowania dzieci i młodzieży oraz roli ambasadora kampanii "Podążaj za marzeniami" – rozpoczął pracę jako mówca motywacyjny i trener motywacji.

- Wiem, co to znaczy stanąć w obliczu utraty wszystkiego, na co pracowało się ciężko przez wiele lat. Wiem też, jak bardzo trudno jest odnaleźć wtedy w sobie motywację do podjęcia ogromnego wysiłku, przez wielu skazywanego na samym początku na niepowodzenie – wyjaśnia Karol Bielecki, były reprezentant Polski w piłce ręcznej. – Kiedy w wyniku wypadku straciłem oko, naprawdę ciężko było z optymizmem spoglądać w przyszłość. Podjęcie walki o to, by na nowo stanąć na boisku i być dobrym zawodnikiem wymagało ode mnie determinacji i całych pokładów silnej woli – dodaje.

Skąd czerpać siły? Jak odnajdywać w sobie wolę walki, jak motywować się do pokonywania coraz to nowych wyzwań i przeszkód? Na czym skupić się na poszczególnych etapach życia i jak egzekwować to od samego siebie? Były sportowiec całą swoją karierą udowodnił, że zna się na tym, jak mało kto - czytamy w Onet.

Karol Bielecki prowadzi spotkania i wykłady motywacyjne dla osób z bardzo różnych środowisk i branż. Spotyka się z dużymi firmami i korporacjami, z małymi, kilkuosobowymi przedsiębiorstwami, ze studentami i uczniami. Na przykładzie swojej historii mówi o technikach motywacyjnych, które wykorzystywał i wykorzystuje ciągle w swojej pracy oraz o sposobach radzenia sobie z porażkami i przeszkodami.

Tematami jego wystąpień są także team-building i rola zespołu w naszym życiu oraz mulititasking, czyli wielozadaniowość i work-life balance. Bielecki jest także właścicielem prężnie działającej restauracji, inwestorem dużych realizacji deweloperskich oraz głową rodziny – ma dwoje małych dzieci, dla których w napiętym wciąż kalendarzu zawsze znajduje odpowiednią ilość czasu. Do prowadzenia szkoleń i wystąpień przygotowywał się przez kilka miesięcy pod okiem trenera wystąpień publicznych.

- Kiedy straciłem oko i moja dalsza kariera sportowa wisiała praktycznie na włosku, pomyślałem, że muszę spróbować walczyć. Że to ja i nikt inny – inni ludzie, los, zbieg okoliczności – będę decydował o tym, jak ma wyglądać moje życie. Nie mogłem zrobić nic z tym, czego już nie miałem, lecz mogłem na 100 proc. mocy wykorzystać to, co posiadałem. I ta dewiza przyświeca mi od tamtej pory przy każdym zadaniu, z jakim przychodzi mi się zmierzyć – dodaje Karol Bielecki.

Przypomnijmy, że Karol "Kola" Bielecki urodził się w 1982 roku w Sandomierzu. To piłkarz ręczny, grający na pozycji lewego rozgrywającego, wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wicemistrz świata z 2007 r., brązowy medalista Mistrzostw Świata 2009 r., brązowy medalista z Mistrzostw Świata 2015 r. w Katarze. W 2016 roku pełnił funkcję chorążego reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, podczas których został także królem strzelców, rzucając 55 bramek.

ARTYKUŁY POWIĄZANE