Legia Warszawa - lider bez błysku

Kluby ekstraklasy są spółkami akcyjnymi, nic dziwnego, że firmy takie jak Deloitte analizują ich kondycję finansową. Od dziewięciu lat wygrywa Legia. Jest najbogatsza, może sobie pozwolić na najdroższych zawodników, jej atutem jest też warszawski adres, a nazwa klubu to marka sama w sobie. Mając takie możliwości i wynikającą z tego przewagę nad konkurentami, Legia nie tylko powinna zdobywać tytuł mistrza co rok, ale i odnosić sukcesy w Europie. Liga Mistrzów powinna być w jej zasięgu, a faza grupowa Ligi Europy to obowiązek.

Partnerami Ekstraklasy SA są najbogatsze polskie firmy: Pekao BP, Orlen, Lotto, Telewizja Polska, do tego Canal+, Adidas, Stihl, Aztorin i kilka innych. Płacą co rok miliony złotych i nic z tego nie wynika, bo kluby nie potrafią ich wykorzystać z pożytkiem dla sportu. Rosną gaże piłkarzy, a nie poziom gry.

Do porażki sportowej doszła finansowa. Nie dość, że Legia nie zarobiła planowanych pieniędzy z tytułu występów w Lidze Europy, to jeszcze musi płacić honorarium dwóm trenerom: Michniewiczowi i Vukoviciowi, z którym niecałe trzy miesiące przed zwolnieniem przedłużyła kontrakt. Ktoś tam w klubie jednak nie liczy pieniędzy i podejmuje decyzje pod wpływem emocji.

Jeszcze dziwniejsza okazała się decyzja o zatrudnieniu na jego miejsce Czesława Michniewicza. To dowód jak mocno na decydentów w klubach wpływają medialne opinie o trenerach. Michniewicz miał wprowadzić Legię do fazy grupowej Ligi Europy, a razem z nią poniósł bolesną klęskę. Wybór składu i taktyki na mecz z Karabachem Agdam nosił znamiona sabotażu. Skończyło się na 0:3 i odpadnięciu z rywalizacji w Europie.

Jednak to, co stało się latem, kolejny raz mocno zachwiało wiarę w umiejętność zarządzania klubem. Legia rzeczywiście początkowo grała słabo, ale zwolnienie Aleksandara Vukovicia po czterech kolejkach było zaskakujące nawet jak na polskie nienormalne standardy.

Marek Papszun robi swoje

Jesienią cztery kluby zmieniły trenerów: Legia, Wisła Kraków, Podbeskidzie Bielsko-Biała i Stal Mielec. Dwa ostatnie dopiero awansowały do ekstraklasy, muszą się do niej przyzwyczaić. Stal dzięki europosłowi PiS, który jest kibicem, ma bogatego państwowego sponsora: PGE. Leszek Ojrzyński zaś jest jednym z najbardziej wyrazistych polskich trenerów.

Nawiasem mówiąc, w meczu z Legią trzy karne zostały podyktowane za faule na byłym graczu Legii Łukaszu Zjawińskim, a jedną z jedenastek wykorzystał inny ekslegionista, Grzegorz Tomasiewicz. Piłkarze, trenerzy, a nawet działacze, często niechciani na Łazienkowskiej przebijają się z daleka od niej. W Mielcu, Sosnowcu, Częstochowie, a teraz w Motorze Lublin. Czasami się okazuje, że na zgubę Legii, która ich wychowała.

Druga pozycja Rakowa Częstochowa to zasługa przede wszystkim trenera Marka Papszuna. On się zna na tym, co robi, a jego rola w klubie jest znacznie większa, niż wskazywałaby funkcja trenera. Raków dobrze na tym wychodzi. Godne podziwu jest to, że drużyna zdobywa punkty nie w Częstochowie, tylko w Bełchatowie. Jeśli Raków będzie walczył o europejskie puchary, mało kto za granicą uwierzy, że czołowy polski klub może nie mieć swojego stadionu.

Lech padł ofiarą własnego sukcesu. Walka w lidze polskiej i w Lidze Europy to zbyt duża dawka. Zwłaszcza kiedy o sile drużyny decydują młodzi zawodnicy. Są wyjątkowo zdolni, ale mają swoje biologiczne ograniczenia. Sześć dodatkowych meczów, związane z nimi podróże w czasach pandemii to ponad siły nie tylko fizyczne. Zaczynają kalkulować, myśleć o transferach.