Dobry mecz, nic mniej i nic więcej

Trzy tysiące funkcjonariuszy ma pilnować, by demonstracje zapowiadane przez dążącą do niepodległości Katalonii organizację Tsunami Democratic nie wymknęły się spod kontroli. Pod Camp Nou może się zebrać nawet 25 tys. osób. Wiele z nich ma bilety na mecz.

To dalszy ciąg protestów, które już raz zmusiły władze ligi hiszpańskiej do przełożenia najbardziej oczekiwanego spotkania w sezonie. Zamieszki wybuchły po decyzji Sądu Najwyższego skazującego na kary więzienia dziewięciu przywódców separatystów odpowiedzialnych za przeprowadzenie w 2017 roku nieuznawanego przez Madryt referendum niepodległościowego.

Barca i Real miały się zmierzyć 26 października, ale sytuacja na ulicach nie pozwalała na bezpieczne rozegranie szlagieru. Znalezienie nowego terminu meczu nie było łatwe. W końcu El Clasico upchnięto w tygodniu przedświątecznym, ale separatyści nie zamierzają odpuszczać, wiedząc, że transmitowany do setek krajów mecz to najlepsza okazja, by zwrócić uwagę świata na swoją walkę.