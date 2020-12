Ligi zagraniczne. Fergusona z Madrytu nie będzie

Jeśli ten tydzień miał rzeczywiście być decydujący dla przyszłości Zinedine'a Zidane'a, to Francuz może spać spokojnie. Grając pod ogromną presją, Real najpierw rozprawił się z Borussią Moenchengladbach i awansował z pierwszego miejsca do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w sobotę bez problemów pokonał Atletico.

Wynik 2:0 nie pokazuje przewagi, jaką Królewscy uzyskali w derbach. Dość powiedzieć, że Atletico pierwszy celny strzał oddało dopiero w 80. minucie, a uznawana za wzorcową defensywa Diego Simeone straciła w ten wieczór tyle samo bramek co w dziesięciu poprzednich kolejkach.

Atletico mogło powiększyć przewagę nad Realem do dziewięciu punktów, co w połączeniu z faktem, że w zanadrzu ma jeszcze zaległy mecz, byłoby pokaźną zaliczką w wyścigu o tytuł. Piłkarze Zidane'a na to jednak nie pozwolili, a ci, którzy domagali się zwolnienia trenera, dziś znów stawialiby mu pomniki. – Chcę tu jeszcze trochę zostać. Ale nigdy nie będę Aleksem Fergusonem z Madrytu – mówił Francuz przed derbami.