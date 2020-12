Liga Mistrzów. Strażak Sergio Ramos

Rzadko zdarza się, żeby przed ostatnią kolejką szanse na wyjście z grupy miały wszystkie cztery drużyny. Jeszcze rzadziej, by o awans martwić się musiał Real.

Ramos wziął sprawy w swoje ręce i kilka dni temu zwołał naradę drużyny. „Panowie, to Real. Wychodziliśmy już z gorszych sytuacji" – miał motywować kolegów na zamkniętym spotkaniu, na którym nie było trenera.

W grupie A walka toczy się o drugie miejsce za Bayernem. Do Monachium przyjeżdża Lokomotiw Moskwa grający o trzecią pozycję i przepustkę do Ligi Europy. Atletico Madryt do awansu z grupy wystarczy remis w Salzburgu.