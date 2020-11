Liga Mistrzów. Gwiazdy Bayernu odpoczną

Bayern wygraną w grupie i rozstawienie przed losowaniem 1/8 finału zapewnił sobie już przed tygodniem, więc Hansi Flick może pozwolić sobie na to, by zostawić w domu Manuela Neuera, Leona Goretzkę i Lewandowskiego.

Polski as wciąż odczuwa ból w związku z urazem, jakiego doznał jeszcze w meczu Ligi Narodów z Włochami. Lepiej dmuchać na zimne, bo przed mistrzami Niemiec ważne spotkanie z RB Lipsk, a w tym roku tradycyjnej zimowej przerwy w Bundeslidze nie będzie. Piłkarze wrócą na boiska od razu po Nowym Roku.

Atletico jest w gronie ośmiu zespołów, które już w najbliższych dniach mogą zdobyć przepustki do fazy pucharowej. Ale musiałoby wygrać z Bayernem i liczyć na to, że Lokomotiw nie pokona RB Salzburg. Drużyna z Moskwy zagra we wtorek osłabiona. Wśród trzech zawodników zakażonych koronawirusem jest zdaniem rosyjskich mediów Grzegorz Krychowiak.