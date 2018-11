W Monachium coraz więcej wątpliwości

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny mogą już we wtorek awansować do 1/8 finału. Bayern zmierzy się z Benficą, Juventus z Valencią.

Bayern to jedna z siedmiu drużyn, które w fazie grupowej nie poniosły jeszcze porażki (w tym gronie są też Barcelona, Napoli, Ajax, Porto, Schalke i Lyon), ale na razie trudno zachwycać się grą mistrzów Niemiec i upatrywać w nich kandydatów do zdobycia pucharu.

U Williama Hilla za każdego funta postawionego na triumf Bawarczyków można zarobić aż 10 – tyle co za sukces Paris Saint-Germain. Wyżej stoją akcje Manchesteru City (4 funty) oraz Barcelony (6) i Juventusu (6,5).

Nic dziwnego, skoro w Monachium piłkarze nie chcą słuchać trenera, a powątpiewać w niego zaczynają również szefowie klubu. Niko Kovac może być pewny pracy tylko do wtorkowego meczu z Benficą. Bayernowi do awansu wystarczy remis, ale wszyscy oczekują efektownego zwycięstwa. Jeśli mistrzowie Niemiec zaliczą wpadkę, chyba nic już Kovaca nie uratuje.

W mediach ruszyła lawina spekulacji, kto mógłby odnowić zespół. Zaskoczenia nie ma. Dominują nazwiska łączone ostatnio z każdym zwalniającym się stanowiskiem w wielkim klubie: Zinedine Zidane, Antonio Conte, Arsene Wenger. Do tego kilku byłych zawodników z Mehmetem Schollem i Miroslavem Klose na czele oraz były trener RB Lipsk Ralph Hasenhuettl.

Takich problemów nie znają w Turynie. Pozycja Massimiliano Allegriego jest mocna, podobnie jak wiara, że ten sezon będzie należał do Juventusu. Nie tylko we Włoszech, gdzie Stara Dama wygrała 12 z 13 meczów i ma już osiem punktów przewagi nad drugim Napoli.

Jedyną jak dotąd porażkę z Manchesterem United (1:2) traktuje się w Turynie jako karę za minimalizm. – Nie zrobili nic, by nas pokonać. Jesteśmy sami sobie winni. W Lidze Mistrzów przy prowadzeniu nie można się zrelaksować – przyznał Cristiano Ronaldo. Pięć minut odprężenia kosztowało piłkarzy Juve awans, ale wciąż wszystko jest w ich rękach. Wystarczy, że nie przegrają z Valencią.

W środę dołączyć do Szczęsnego i Lewandowskiego mogą Łukasz Piszczek oraz Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Borussia, by zakwalifikować się do fazy pucharowej, potrzebuje punktu w meczu z Club Brugge, Napoli – wygranej z Crveną Zvezdą i zwycięstwa lub remisu Liverpoolu w Paryżu.

Wiadomo już, że wiosną w Champions League nie zobaczymy Kamila Glika (Monaco) oraz Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa (Lokomotiw Moskwa). ©

>5. KOLEJKA – wtorek

Grupa E: AEK Ateny – Ajax Amsterdam (18.55, Polsat Sport Premium 1); Bayern Monachium – Benfica Lizbona (21, Polsat Sport Premium 4 PPV).

Grupa F: Olympique Lyon – Manchester City (21, Polsat Sport Premium 5 PPV); Hoffenheim – Szachtar Donieck (21, Polsat Sport Premium 6 PPV).

Grupa G: CSKA Moskwa – Viktoria Pilzno (18.55, Polsat Sport Premium 2); Roma -– Real Madryt (21, Polsat Sport Premium 2).

Grupa H: Juventus Turyn – Valencia (21, Polsat Sport Premium 1); Manchester United – Young Boys Berno (21, Polsat Sport Premium 3 PPV).