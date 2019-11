Tottenham: wróciła muzyka w szatni

Powrót futbolowego narcyza numer jeden – jak napisał o Mourinho „Daily Mail" – wypadł okazale. Portugalczyk porządki w Londynie zaczął w środę, czasu do spotkania z West Hamem (3:2) wiele nie miał, ale – jak się okazało – dość, by poprowadzić Tottenham do pierwszej wyjazdowej wygranej w Premier League od stycznia.

– Jedenaście miesięcy bez muzyki w szatni wystarczy – opowiadał Mourinho. – Jeśli ktoś nie oglądał meczu i zobaczy wynik, pomyśli, że to zwycięstwo przyszło nam ciężko. Ale tak nie było. Mogliśmy trafić na 4:0 i zakończyć to spotkanie. Nasza gra podobała mi się przez 70 minut. Trzeba jednak pamiętać, że kilku zawodników przyjechało w tygodniu z kadry, zastali nowego trenera i nowe pomysły. Rosła presja związana ze słabymi wynikami.

Uczucie do polskiego snajpera powoli jednak wygasa, a dowodem na to były gwizdy, jakie żegnały go, kiedy schodził z boiska tuż przed końcem spotkania z Napoli (1:1). Chwilę wcześniej zmarnował świetną okazję. To był już piąty z rzędu mecz, w którym nie trafił do bramki. Coraz częściej słychać głosy, że może zostać sprzedany do innego klubu. Już w zimowym oknie.