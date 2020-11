Liga Mistrzów. Paryż w strachu

Na szczęście dla trenera Thomasa Tuchela wyzdrowieli Neymar i Kylian Mbappe. I to właśnie gwiazdorski duet ma tchnąć w kolegów wiarę. Mbappe zdobył już po powrocie dwie bramki, ale to było za mało, by pokonać w piątek Monaco. Szat nikt jednak nie rozdzierał, bo PSG wciąż jest liderem Ligue 1. Ale jeśli potknie się w Champions League, przyszłość trenera będzie zagrożona.