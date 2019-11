Eliminacje EURO 2020: Zadanie wykonane

Prezes PZPN Zbigniew Boniek po mundialu w Rosji chciał, aby Adam Nawałka kontynuował pracę, ale z nieco zmienionym składem. Selekcjoner czuł jednak, że nie będzie potrafił podziękować tym, którym zawdzięczał ćwierćfinał Euro 2016 i świetne eliminacje do tej imprezy, a także do mundialu 2018.

O tym, jak dobrze się stało, że Glik podjął taką decyzję, najlepiej świadczy statystyka bramek straconych w eliminacjach – gdy stoper Monaco przebywał na boisku, reprezentacja nie straciła ani jednego gola. Gdy zabrakło go w Lublanie albo musiał kontuzjowany szybko zejść we wtorek przeciwko Słowenii, polscy bramkarze wyjmowali cztery razy piłkę z siatki.

Brzęczek musiał chwilę poczekać na młodzież, gdyż reprezentacja do lat 21 prowadzona przez Czesława Michniewicza najpierw rywalizowała w eliminacjach do młodzieżowego Euro, a następnie – latem tego roku – w samym turnieju. Proces wprowadzania młodych zaczął się więc dopiero jesienią.

Gdyby Euro zaczynało się dziś, to 21-letni Krystian Bielik byłby poważnym kandydatem do gry w podstawowym składzie. Piłkarz, który wychowywał się w Lechu Poznań, debiutował w seniorach w Legii Warszawa, przeszedł do Arsenalu Londyn, a dziś jest zawodnikiem Derby County. To jedno z objawień drugiej części eliminacji. Debiutował jako zmiennik w Lublanie, by już w kolejnym meczu zagrać w pierwszym składzie.