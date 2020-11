Egzekucja odłożona

W połowie lat 60. wybitny polski trener Ryszard Koncewicz otrzymał propozycję poprowadzenia reprezentacji Holandii, ale jej nie przyjął. W tamtym czasie to nie była lukratywna oferta. Wolał pracować z reprezentacją Polski. Dzisiejsza pozycja Holandii w świecie futbolu nie jest tak mocna, jak jeszcze do niedawna, ale wciąż znacznie wyższa niż Polski.

Słaba współpraca formacji i brak decyzji, jak chcemy grać w zależności od atutów lub słabości przeciwnika, to podstawowe mankamenty reprezentacji. W każdym meczu obraz gry jest inny. Można odnieść wrażenie, że jak Robert Lewandowski coś strzeli, Kamil Grosicki ma swój dzień (trzy bramki z Finlandią), Kamil Jóźwiak w efektowny sposób wyprzedzi Davy'ego Klaassena i Daleya Blinda, to jest dobrze.

Ale Lewandowski w czterech tegorocznych meczach strzelił tylko dwie bramki i aż trzy razy nie dotrwał na boisku do ostatniego gwizdka. Grosickiemu hat trick udał się tylko raz. Nie ma miejsca w klubie, to nie może liczyć na grę w pierwszej jedenastce reprezentacji. Sytuacja Arkadiusza Milika jest jeszcze gorsza.

Szukali mu miejsca Waldemar Fornalik, Adam Nawałka, teraz robi to Jerzy Brzęczek. Zieliński ze swoimi umiejętnościami powinien być Deyną naszych czasów. A ile z jego 56 meczów w kadrze zapamiętaliśmy? W ilu był bohaterem? Czy to wynika z niewłaściwego ustawienia na boisku, czy może z jego struktury psychicznej, bo lepiej prezentuje się w Napoli niż w kadrze.

Arkadiusz Reca, wymieniany jako przykład nieuzasadnionych sympatii Brzęczka, nie odstaje od kolegów. On raczej nie zagra na obronie w Juventusie, ale kto z aktualnych reprezentantów Polski występuje w klubie takiej rangi? Lewandowski, Wojciech Szczęsny i to wszystko.

Trener reprezentacji musi liczyć się z krytyką kibiców i dziennikarzy. Dotknęła ona nawet Kazimierza Górskiego. Praca Jerzego Brzęczka przypadła na czasy Twittera, gdzie istnieje świat równoległy. To, że przeciętny kibic, nie wdając się w analizy, myśli kategoriami: „drużyna wygrywa – trener dobry, przegrywa – wyrzucić", można jeszcze zrozumieć. Ale kiedy takie opinie wygłaszają dziennikarze, którzy powinni wiedzieć więcej i zachować obiektywizm, to już nie jest normalne.

Gorzka pigułka

Przed meczem z Holandią Marek Szkolnikowski, szef TVP Sport, zaapelował na Twitterze do Zbigniewa Bońka, żeby zwolnił Brzęczka. Szkolnikowski z nadania rządzącej partii jest szefem sportu w państwowej stacji, która ma wykupione prawa do pokazywania meczów reprezentacji. Co taki apel oznacza dla jego podwładnych? To sygnał, jak mają komentować mecz, jakich rozmówców dobierać i kogo zapraszać do studia.