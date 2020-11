Polska-Włochy: Wszyscy byli do zmiany

Brzęczek postawił na zawodników z klubów włoskich, licząc zapewne na to, że znają oni tamtejszy styl gry i łatwiej im będzie stawić czoła przeciwnikom. Trudno z tym dyskutować, bo Polacy z Serie A są rzeczywiście najlepsi na swoich pozycjach w kadrze. Można tylko zastanawiać się, czy na lewej obronie powinien grać Arkadiusz Reca, a nie Maciej Rybus. Ale Reca nie był najsłabszym polskim zawodnikiem, a Bartosz Bereszyński dzięki temu wrócił na swoją pozycję na prawej obronie. Dziennikarze się o to dopominali, sam zawodnik też wspominał, że lepiej czuje się po prawej stronie boiska.

Mimo to rozegrał słaby mecz i zdobył się na rozsądną refleksję, że „po pierwszej połowie wszyscy byli do zmiany". Miał rację, bo nie chodzi tylko o postawę poszczególnych piłkarzy. Czasami coś się może komuś nie udać, ale to jest gra zespołowa, w której naprawia się błędy partnerów. Tylko jak to zrobić, kiedy każdy popełnia błędy? Zmienić, ale na kogo?