O Franku, który nie nosi noża w kieszeni. Recenzja książki „Franek. Prawdziwa historia łowcy bramek”

Dziennikarz „Przeglądu Sportowego" napisał książkę o piłkarzu, który nie dość, że był dobry, to jeszcze bardzo dobrze się kojarzył. Można powiedzieć, że z punktu widzenia potrzeb dzisiejszego rynku czytelniczego Frankowski był piłkarzem nudnym. Żadnych afer, agencyjnych panienek, rozbitych po pijaku samochodów i milionów zostawionych krupierom.

On się nawet z sędziami nie kłócił, a po zdobyciu najważniejszych bramek dla Wisły, Jagiellonii czy reprezentacji Polski nie przesadzał z radością. Twarz pokerzysty, uśmiech tylko dla najbliższych.

Z opowiadań Frankowskiego wyłania się obraz piłki na przełomie XX i XXI wieku. To był czas dziecięcych kradzieży w osiedlowym sklepie spożywczym, drobnego przemytu towarzyszącego pierwszym wyjazdom na wschód i wyścigów po ulicach Białegostoku małymi fiatami, zastąpionymi z czasem przez beemki.

Potem był nieuczciwy sponsor Jagiellonii, który oszukał piłkarza przy transferze do RC Strasbourg, pazerni menedżerowie, mamiący kolejnymi transferami, trenerzy, którzy co innego mówili i co innego robili. Tak w Polsce, jak i za granicą, bo pod względem obyczajów futbolowych świat jest globalną wioską.