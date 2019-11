Ligi zagraniczne: Nie ma mocnych na Liverpool i Juventus

Liverpool i Juventus to jedyne niepokonane drużyny w ligach wielkiej piątki. – W Europie jest niewiele zespołów, które mogą przyjechać na Anfield i zagrać tak jak my dzisiaj – opowiadał z podniesioną głową trener Manchesteru City Pep Guardiola.

Ale do domu wracał przybity, wściekły na sędziów, którzy jego zdaniem wypaczyli wynik meczu (3:1 dla Liverpoolu), a w dalszej perspektywie być może losy rywalizacji o tytuł. Pretensje miał zwłaszcza za niepodyktowanie dwóch rzutów karnych po zagraniach ręką Trenta Alexandra-Arnolda: przed bramką na 0:1 i przy stanie 1:3.

Cristiano wychodzi

Manchester City w pierwszym kwadransie przyjął dwa mocne ciosy (gole Fabinho i Mohameda Salaha), po których zachwiał się na nogach. I choć do końca nie rzucił ręcznika, dając kibicom świetne widowisko, zrobić krzywdy gospodarzom nie potrafił. Można się zastanawiać, czy inne decyzje arbitrów by coś zmieniły. Fakty są jednak takie, że Liverpool jest w tym momencie nie do zatrzymania, wychodzi z każdych opresji, a dziewięć punktów przewagi nad City pozwala mu wierzyć, że ten sezon będzie miał wreszcie szczęśliwy finał.