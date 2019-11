Kto nie przyszedł, nic nie stracił

Chwaliliśmy przez lata Wisłę za jej wyniki, okazało się jednak, że polityka Bogusława Cupiała sprowadzała się do bieżących sukcesów. Po tamtej Wiśle nie zostało nic, a ci, którzy przyszli po nim, klub rozkradli i teraz trzeba robić zrzutkę wśród kibiców. To nie jest normalna sytuacja.

Radosław Sobolewski jeszcze na początku sezonu był drugim trenerem Wisły Kraków, ale kiedy otrzymał szansę pierwszej samodzielnej pracy na poziomie ekstraklasy, przeniósł się do Płocka. W atmosferze zgody i zrozumienia, co nie zdarza się często. Z Sobolewskim Wisła Płock wygrywała mecz za meczem, była nawet liderem, Dominik Furman otrzymał powołanie do reprezentacji, zapadła decyzja o budowie stadionu, bo ten, który jest, do niczego się nie nadaje.