Decyduje się przyszłość Wisły

Ze źródeł zbliżonych do klubu udało nam się ustalić, że chodzi o rozmowy prowadzone z jednej strony z TSW, czyli Towarzystwem Sportowym Wisła (dla mniej zorientowanych: to podmiot, który został przejęty przez bandytów, a następnie doprowadził niemal do upadku klubu; to z ich rąk Królewski, Jakub Błaszczykowski i Tomasz Jażdżyński przejęli na razie nieformalnie Wisłę), a z drugiej z Tele-Foniką, czyli dawnym właścicielem, wobec którego wciąż istnieją pewne zobowiązania.