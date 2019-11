Gra o koszyk wcale nie z pietruszką

Kamil Jóźwiak to jedyna nowa twarz wśród powołanych przez selekcjonera. Młody skrzydłowy Lecha dołączy do kolegów dopiero w Jerozolimie, gdyż 15 listopada wystąpi w wyjazdowym meczu młodzieżówki Czesława Michniewicza z Bułgarią.

Dorosła kadra ma już zapewniony awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, ale nie oznacza to, że dwa ostatnie grupowe spotkania będą pozbawione stawki, a co za tym idzie – emocji. Reprezentacja wciąż walczy o pierwsze miejsce w grupie, a zwycięzcy eliminacji zostaną przydzieleni do pierwszego koszyka i z niego będą losowani 30 listopada w Bukareszcie.