Marcus Rashford. Pamięta płacz matki

Zamiast chwalić się bogactwem, jak większość piłkarzy, czy nakłaniać fanów do zakupu określonych produktów, Rashford swoją pozycję i popularność woli wykorzystywać, by zmieniać świat na lepsze.

Chciał, by akcja była kontynuowana co najmniej do Wielkanocy w 2021 roku, w tym celu uruchomił internetową petycję, którą poparło ponad milion osób, ale pomysł nie spotkał się z akceptacją parlamentu. Premier Boris Johnson, który kilka miesięcy wcześniej ugiął się pod presją mediów i opinii publicznej, tym razem nie znalazł nawet czasu, by odpisać na list piłkarza z prośbą o interwencję.