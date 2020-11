Ligi zagraniczne. Lewandowski odpoczywał

– Od Roberta oczekuje się, że w każdym meczu będzie strzelał gole. To duże napięcie psychiczne. Krótka przerwa dobrze mu zrobi – mówił trener Hansi Flick, tłumacząc, dlaczego nie zabrał swojego asa do Kolonii.

Lewandowski poza boiskiem to widok rzadki, nie licząc kontuzji i pauz za kartki. Do takiej sytuacji doszło pierwszy raz od dwóch lat, ale trzeba się przyzwyczajać. Sezon galopuje, każda chwila na złapanie oddechu jest na wagę złota. Już we wtorek kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów (Bayern zagra na wyjeździe z RB Salzburg), a kilka dni później hitowy mecz z Borussią.