Liga Europy: Osłabiony Lech i szkocki gigant

Lech europejską przygodę zaczął od porażki z Benficą (2:4), ale pokazał odważny, ofensywny futbol i zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Chwalił go nawet trener rywali Jorge Jesus.

Benfica jest uznawana za faworyta grupy, ale kto wie, czy mecz w Glasgow, choć na trybunach zabraknie żywiołowo reagującej szkockiej publiczności, nie będzie jeszcze trudniejszy. Tym bardziej że do Szkocji z powodów zdrowotnych nie polecieli Pedro Tiba, Jakub Kamiński, Djordje Crnomarković i Bohdan Butko.

Rangers nie ponieśli w tym sezonie porażki, ich bilans to 14 zwycięstw i dwa remisy. Gerrard stworzył drużynę, w której ciężko znaleźć słabe punkty. Świetnie broniącą (tylko trzy stracone gole) i równie dobrze czującą się w ofensywie.

Liderem zespołu jest dziś jednak 28-letni obrońca James Tavernier. Człowiek orkiestra. Jak na kapitana przystało, Anglik bierze odpowiedzialność nie tylko za defensywę, lecz także wykonuje rzuty karne, strzela gole (dziewięć) i asystuje (sześć). Linię obrony uzupełnia drugi z Anglików, wysoki stoper Connor Goldson, a Gerrard ma też do wyboru reprezentantów Szwecji, Chorwacji i Nigerii: Filipa Helandera, Bornę Barisicia i Leona Baloguna.

W ataku od trzech lat centralną postacią jest Alfredo Morelos. Młody napastnik z Kolumbii dwa poprzednie sezony kończył odpowiednio z 30 i 29 bramkami. Doświadczenie zbiera pod okiem zbliżającego się do 40. urodzin Jermaina Defoe, ale do pucharów były reprezentant Anglii zgłoszony nie został.

Konkurencja w ataku jest coraz większa. W ostatnim oknie transferowym pozyskano za łącznie 8 mln euro Szwajcara Cedrica Ittena (z Sankt Gallen) i pochodzącego z Jamajki Kemara Roofe'a (z Anderlechtu), który przed tygodniem w rozgrywanym w ogromnej ulewie meczu ze Standardem Liege (2:0) strzelił gola z połowy boiska. – To najładniejsza bramka, jaką widziałem na żywo – nie krył radości Gerrard.

Trenerski żółtodziób już na początku swojej pracy osiąga wyniki, które robią wrażenie na ekspertach. W ubiegłym sezonie poprowadził Rangers do 1/8 finału Ligi Europy, pokonując Feyenoord, Porto i Bragę, w tym jest na dobrej drodze, by zdetronizować w Szkocji Celtic. Dla kibiców to nawet ważniejsze. Tym bardziej że rywal zza miedzy był jednym z tych, którzy głosowali za wyrzuceniem Rangers z elity, kiedy w 2012 roku