Ligi zagraniczne. Na kłopoty Sergio Ramos

Po sobotnim El Clasico to sytuacja z jego udziałem analizowana jest najczęściej. Pół godziny przed końcem meczu, przy stanie 1:1, Ramos przewrócił się w taki sposób, by sędzia nie wątpił, że powinien podyktować karnego. Dołożył sporo od siebie, ale był pociągany za koszulkę przez Clementa Lengleta, więc po obejrzeniu powtórki arbiter wskazał na 11. metr, a Ramos pewnym strzałem dał Realowi prowadzenie.

To był przełomowy moment meczu, dlatego w hiszpańskich mediach odżyły oskarżenia, że sędziowie sprzyjają Królewskim. Dowodem na to ma być fakt, że w pierwszej połowie nie podyktowano karnego dla Barcelony, gdy Casemiro powalił na ziemię Leo Messiego. Zwolennicy teorii o ciągnięciu Realu za uszy zyskali kolejne argumenty, ale co istotniejsze, wszyscy dostaliśmy potwierdzenie, że El Clasico wciąż wzbudza emocje.