Liga Mistrzów: Ekspresem do Stambułu

Rusza Liga Mistrzów. Miesiąc później niż zwykle, ale z nadzieją, że kart nie będzie rozdawać koronawirus. Faworytem broniący tytułu Bayern.

Normalnie o tej porze rywalizacja w grupach znajdowała się już na półmetku, a najlepsze drużyny myślały o tym, na kogo mogą trafić w 1/8 finału. Ale czasy nie są normalne, więc i kalendarz Champions League stanął na głowie. Poniżej dalsza część artykułu

Tak krótkiej przerwy między sezonami jeszcze nie było. Dwa miesiące po turnieju finałowym w Lizbonie zaczyna się błyskawiczna walka w fazie grupowej. Mecze będą się odbywać co tydzień, z jedną przerwą na zgrupowania reprezentacji. W tak szybkim tempie grano ostatnio 20 lat temu, kiedy UEFA rozłożyła fazę grupową na dwa etapy. Ale eksperyment ten porzucono.

Zespoły mogą podejmować rywali na własnych stadionach, na trybuny wrócą częściowo kibice (maksymalnie 30 procent miejsc), choć nie wszędzie. Wszystko zależeć będzie od sytuacji pandemicznej w danym regionie.

Przygotowani na czarny scenariusz Optymistyczny plan zakłada, że drużyny, które awansują do fazy pucharowej, poznamy tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia. UEFA przygotowała się jednak na czarny scenariusz i wyznaczyła dodatkowy, nieprzekraczalny termin na wypadek przekładanych meczów – 28 stycznia. Zaapelowała też do wszystkich uczestników, by w razie potrzeby udostępniali swoje stadiony tym, którzy nie będą mogli zagrać na własnym terenie.

Kalendarz jest napięty, dlatego UEFA wyda zgodę na zmianę terminu spotkania tylko wtedy, gdy któryś z zespołów będzie miał do dyspozycji mniej niż 13 zawodników lub pozostanie bez zdrowego bramkarza. By zredukować liczbę takich przypadków, zezwolono na korzystanie z piłkarzy pierwotnie niezgłoszonych do Ligi Mistrzów.

A co jeśli Covid-19 zostanie wykryty u sędziego? Wówczas mecz może poprowadzić nawet arbiter z tego samego kraju co jedna z drużyn, nie musi on nawet znajdować się na liście FIFA. Wszystko po to, by finał mógł się odbyć zgodnie z planem – 29 maja w Stambule.

Mimo szeregu specjalnych zapisów w regulaminie kluby obawiają się walkowerów i wpływu Covid-19 na przebieg rywalizacji. Problem już widać i dotyka on również najbogatszych. O trudnościach ze skompletowaniem wyjściowej jedenastki mówił ostatnio trener Paris Saint-Germain Thomas Tuchel. Finalista z zeszłego sezonu podejmie we wtorek Manchester United i będzie to jeden z hitów pierwszej kolejki.

W Paryżu apetyty rosną w miarę jedzenia. Skoro udało się wreszcie awansować do finału, czas zrobić kolejny krok. – Jesteśmy na dobrej drodze. Zmieniło się postrzeganie naszego klubu. Będziemy teraz traktowani jak futbolowa potęga, wiarygodna instytucja i znaczący gracz w świecie sportu – opowiadał po turnieju w Lizbonie prezes PSG Nasser al-Khelaifi.

Pretendentów do tronu jest chyba jednak jeszcze więcej niż przed rokiem. Trenerów zmieniły Juventus i Barcelona, na szczyt chcą wrócić Real i Liverpool, za europejskim sukcesem goni wciąż Manchester City, fortunę na transfery wydała Chelsea. Ale wszystkich może znów pogodzić broniący trofeum Bayern z piłkarzem roku UEFA Robertem Lewandowskim.

– Nie popełnię tego błędu i nie powiem, że musimy teraz powtórzyć wyczyn Realu i triumfować trzy razy z rzędu – przekonywał jednak szef mistrzów Niemiec Karl-Heinz Rummenigge.

Bawarczycy o wygraną w grupie będą walczyć z Atletico. Snajperskie pojedynki Lewandowskiego ze sprowadzonym do Madrytu za darmo Luisem Suarezem obiecują emocje.

Ale futbolowy świat żyje bardziej spotkaniami Leo Messiego z Cristiano Ronaldo. Pierwsze z nich już za tydzień. Ronaldo ściga się z czasem, bo w minionym tygodniu podczas zgrupowania reprezentacji trafił na kwarantannę. Wynajął samolot i wrócił do Włoch, gdzie izolacja trwa nie czternaście, ale dziesięć dni. Chorobę przechodzi bezobjawowo i wygląda na to, że na mecz z Barceloną będzie gotowy.

Mniej Polaków Chociaż Liga Mistrzów staje się twierdzą, dostępną dla nielicznych, zdobyło ją w tym roku aż czterech debiutantów. Powiew świeżości zapewnią rosyjski Krasnodar, duński Midtjylland, turecki Basaksehir i francuskie Rennes.

Mniej będzie tym razem Polaków. W ubiegłym sezonie było ich dziesięciu, w tym – tylko sześciu, za to wszyscy z szansami na regularną grę. Do Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego (Juventus) i Łukasza Piszczka (Borussia Dortmund), dla których Champions League jest drugim domem, oraz Macieja Rybusa i Grzegorza Krychowiaka (Lokomotiw), którzy zdążyli się już z nią zaprzyjaźnić, dołącza ich kolega z kadry, obrońca Dynama Kijów Tomasz Kędziora.

Jest szansa na polskie pojedynki w jesienne wieczory, bo Bayern trafił do grupy z Lokomotiwem, a Dynamo z Juventusem. Pierwszy taki mecz już we wtorek w Kijowie.

Piszczek poleciał z Borussią do Rzymu, ale czy zagra z Lazio, nie wiadomo. Uraz oka, którego doznał w weekend, nie był tak groźny, jak wyglądał, ale pozostawił ślad. Jeśli trener znajdzie rozwiązanie, jak wypełnić dziury w obronie (kontuzje i koronawirus), pewnie Polak usiądzie na ławce.