Piłka o twarzy Pandewa

W niedzielę na Stadionie Narodowym mecz Polska – Macedonia Północna. Nasz rywal już zapewnił sobie udział w barażach o Euro 2020.

Obserwując poczynania sportowców z byłej Jugosławii, można odnieść wrażenie, że nieważne, na ile krajów Bałkany by się podzieliły, reprezentacje tychże są skazane na sukcesy. Oczywiście zasada ta dotyczy też futbolu. Poniżej dalsza część artykułu

Wyłączając Kosowo, które dopiero drugi raz zostało dopuszczone do eliminacji wielkiego turnieju, z krajów, które wchodziły w skład Jugosławii, tylko Czarnogóra i właśnie Macedonia Północna nie zdołały jeszcze awansować. Nasi niedzielni rywale są jednak w o tyle dobrej sytuacji, że zapewnili sobie udział w barażu o Euro już wcześniej.

Niezależnie od tego, jak zakończą eliminacje, w listopadzie zmierzą się w miniturnieju z Gruzją, Białorusią i wspomnianym już Kosowem. To efekt reformy UEFA i wprowadzenia Ligi Narodów. Macedonia Północna wygrała swoją grupę, wyprzedzając Armenię, Gibraltar oraz Liechtenstein, i o awans na Euro zagra z innymi reprezentacjami dywizji D, które w swoich grupach zajęły pierwsze miejsca.

W eliminacjach drużyna Igora Angelovskiego wygrała dwa mecze – 3:1 i 2:0 z najsłabszą w naszej grupie Łotwą. Ale Macedończycy potrafili też zremisować na wyjeździe ze Słowenią oraz Izraelem. By uzmysłowić sobie, że to bardzo niewygodny rywal, wystarczy wrócić pamięcią do meczu z czerwca w Skopje, gdy zespół Jerzego Brzęczka wygrał zaledwie 1:0 po bramce Krzysztofa Piątka.

Futbol w Macedonii Północnej ma twarz Gorana Pandewa. 36-letni napastnik Genoy jest kapitanem kadry, jej najlepszym strzelcem i ma oczywiście najwięcej występów. W tym sezonie doświadczony piłkarz trafił na ławkę w klubie i chociaż zagrał we wszystkich meczach ligowych (poza jednym – z Bologną), to uzbierał w sumie tylko 80 minut. Niemniej to wciąż od zdobywcy potrójnej korony z Interem Mediolan w 2010 roku (mistrzostwo Włoch, Coppa Italia i triumf w Lidze Mistrzów) selekcjoner rozpoczyna ustalanie składu kadry.

Rosną już jednak następcy. W czerwcowym meczu z Polską bardzo dobre wrażenie zrobił 20-letni Elif Ełmas, wówczas jeszcze zawodnik Fenerbahce Stambuł. Kilka tygodni później za 16 milionów euro przeszedł do Napoli i został najdroższym zawodnikiem w historii Macedonii Północnej. Ełmas imponuje techniką, swobodą ruchów i wizją gry. Zdarzało się już w tym sezonie, że Carlo Ancelotti w środku pola wystawiał w Napoli Piotra Zielińskiego i Macedończyka. Ełmas ma wszystko, by zrobić karierę porównywalną do Pandewa.