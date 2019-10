Anglia, Belgia, Hiszpania i Włochy – zespoły bez strat

Oprócz Anglii jeszcze tylko trzy zespoły nie straciły punktów. To Hiszpania, Belgia i Włochy. Trudno sobie wyobrazić, by także ich zabrakło w 24-osobowym gronie finalistów.

Z tej trójki do teoretycznie najsilniejszej grupy trafili Hiszpanie (Szwecja, Norwegia, Rumunia). Rodzinne kłopoty selekcjonera Luisa Enrique sprawiły, że kibice mieli prawo do obaw. Uzasadnione, bo wyznaczony na jego następcę Robert Moreno pracował co prawda w Romie, Celcie i Barcelonie, ale nigdy w roli pierwszego trenera. Został rzucony na głęboką wodę, ale na razie nie utonął. Nie potrzebował nawet koła ratunkowego. Hiszpania w eliminacjach ani razu nie przegrywała. Dwa kolejne zwycięstwa w Skandynawii przypieczętują jej awans.