Czas na sukces w dobrym stylu

14 meczów bez zwycięstwa – ostatnie w czerwcu 2018, 1:0 z Estonią w sparingu – sześć porażek z rzędu. W tym roku reprezentacja Łotwy przegrywała, ilekroć wychodziła na boisko. W ostatnich trzech spotkaniach Łotysze stracili 13 goli, nie strzelili żadnego. W całych eliminacjach stracili 21 bramek, a jedyną zdobytą zawdzięczają samobójczemu trafieniu obrońcy Macedonii Północnej. Jeśli drużyna Jerzego Brzęczka dziś nie wygra, oznaczać to może prawdziwe trzęsienie ziemi. Biało-czerwoni są murowanym faworytem.

Mało kto się czepia sposobu gry, gdy pada wiele goli. By tak się jednak stało, potrzebne są sytuacje bramkowe, a to właśnie ze stwarzaniem okazji reprezentacja miała ostatnio największe kłopoty. W meczach ze Słowenią i Austrią Robert Lewandowski nie oddał ani jednego celnego strzału.

Zmartwienie Brzęczka w tym, by Lewandowski został jak najlepiej obsłużony przez kolegów w nadchodzących spotkaniach. Na razie kapitan Bayernu zdobył tylko dwie bramki w 10 meczach pod wodzą nowego selekcjonera. Adam Nawałka grę reprezentacji całkowicie podporządkował temu, by gole zdobywał Lewandowski.

Gdy zdecydował się na ustawienie z dwoma napastnikami i u boku kapitana zaczął występować Arkadiusz Milik, który odciągał od piłkarza Bayernu obrońców, maszyna do strzelania goli pod nazwą Robert Lewandowski została uruchomiona (37 goli w 40 meczach u Nawałki)

Milik nie jest jednak już tym piłkarzem, którym był przed dwiema poważnymi kontuzjami. Jak bardzo by się nie zarzekał, że nie ma żadnego urazu psychicznego, to fakty nie potwierdzają jego słów. W tym sezonie w Napoli jest rezerwowym, do czego oczywiście przyczyniła się drobna kontuzja w okresie przygotowawczym.