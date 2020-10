Jerzy Brzęczek wraca na ławkę, Robert Lewandowski widzem

21-letni pomocnik Jakub Moder z Lecha oraz 19-letni obrońca Michał Karbownik z Legii podpisali kontrakty z Brighton, klubem Premier League. Moder przeszedł za 11 mln euro (to rekord transferu z Ekstraklasy do zagranicznego klubu), a Karbownik za 5,5 mln euro. Obydwaj automatycznie zostali wypożyczeni do swoich dotychczasowych klubów. Pozostaną więc w Lechu i Legii co najmniej do końca roku kalendarzowego.