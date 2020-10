Drużyna zdalnie sterowana

Zawodnicy trenują na stadionie Arki w Gdyni (też w strefie żółtej), a przed meczem będą to robić na stadionie w Gdańsku. Tym razem spędzą ze sobą wyjątkowo dużo czasu: od 5 do 14 października. W ciągu tygodnia rozegrają trzy mecze.

– Czuję się coraz lepiej – powiedział trener „Rz". – Kolejny test przeprowadzono w poniedziałek rano. Pani doktor, która go robiła, pocieszyła mnie, mówiąc, że wyglądam lepiej. Jeśli potwierdzą to wyniki, być może we wtorek będę mógł pojechać do Gdańska. Jeśli nie, poprowadzę drużynę zdalnie. Jeśli nie dotrę do Gdańska, to wybiorę skład reprezentacji, a koledzy ze sztabu ją poprowadzą. Już i tak jestem codziennie na łączach z Tomkiem Mazurkiewiczem, Radkiem Gilewiczem i Hubertem Małowiejskim.