Jerzy Brzęczek może zdążyć

Jerzy Brzęczek przebywa w swoim mieszkaniu w Częstochowie, odizolowany od pozostałych domowników. Objawami choroby są w jego przypadku bóle karku, ogólne osłabienie i kaszel. W sobotę miał temperaturę 38 stopni Celsjusza, w niedzielę spadła do 37,5 stopnia. Jego żona, która czasami towarzyszy mu w podróżach, również zrobiła sobie test. Ma wynik ujemny.

Badania będą powtarzane co dwa dni, na razie rokowania są optymistyczne. Jeśli wyniki je potwierdzą, niewykluczone, że 7 października, podczas meczu towarzyskiego z Finlandią w Gdańsku zobaczymy Brzęczka na ławce reprezentacji. Pozostało dziesięć dni.

Następny mecz, z Włochami, również w Gdańsku, ale już w Lidze Narodów, rozegrany zostanie 11 października, a kolejny, z Bośnią i Hercegowiną, 14 października we Wrocławiu.

Kiedy epidemia koronawirusa wybuchła w marcu we Włoszech, Jerzy Brzęczek przebywał w tym kraju, ale zdążył wrócić do Polski przed zamknięciem granic. Od tamtej pory poddano go testom na obecność wirusa kilkanaście razy. Zawsze z wynikiem negatywnym.